Spazio: addestramento ed esperimenti per gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-21

L’equipaggio Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong ha recentemente completato con successo una serie di esercitazioni di addestramento in orbita e di esperimenti scientifici avanzati, gettando solide basi per future missioni e scoperte scientifiche, riporta Xinhua. China Media Group ha mostrato gli astronauti impegnati in esercitazioni complete, tra cui rendezvous e attracco telecomandati, procedure di soccorso medico e addestramento all’evacuazione di emergenza. Tali attività sono progettate per migliorare la competenza operativa dell’equipaggio e le capacità di risposta alle emergenze durante la loro lunga permanenza in orbita, ha affermato.

Secondo il rapporto, per l’addestramento all’attracco telecomandato, gli astronauti si sono esercitati utilizzando dispositivi di controllo manuale per simulare il delicato processo di guida della capsula. L’esercitazione medica si è concentrata sulla familiarizzazione dell’equipaggio con la posizione e il funzionamento delle apparecchiature mediche, rivedendo i protocolli per garantire la preparazione a potenziali incidenti sanitari.

In particolare, il team ha condotto un’esercitazione di evacuazione di emergenza, simulando uno scenario di incendio che richiedeva un’uscita rapida dal modulo della stazione.

Oltre all’addestramento, l’equipaggio ha compiuto progressi significativi in ​​diversi progetti di ricerca scientifica. Nel campo della medicina spaziale, gli astronauti hanno utilizzato visori VR e apparecchiature per l’elettroencefalogramma (EEG) per condurre studi sulla coordinazione occhio-cervello.

Questa ricerca si propone di analizzare i modelli e i cambiamenti nei segnali di controllo del cervello degli astronauti in condizioni di assenza di peso, contribuendo potenzialmente alle future tecnologie di interazione cervello-computer.

Contemporaneamente, lo studio ottico in situ dell’elettrochimica delle batterie agli ioni di litio è proseguito senza intoppi. Si prevede che i risultati forniranno un supporto teorico fondamentale per lo sviluppo di batterie agli ioni di litio più affidabili ed efficienti per le future esplorazioni spaziali.

La capsula Shenzhou-21 è stata lanciata dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan il 31 ottobre 2025. Dopo il lancio, gli equipaggi di Shenzhou-21 e Shenzhou-20 hanno effettuato il 7° passaggio di consegne in orbita della Cina. Il 9 dicembre, l’equipaggio di Shenzhou-21 ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione