Spazio, ArianeGroup raddoppierà i lanci nel 2026

ArianeGroup intende raddoppiare il numero di lanci del suo vettore Ariane 6 nel 2026. Previsti 7 o 8 lanci, dopo i quattro del 2025, ha annunciato oggi il direttore generale Pierre Godart. L’obiettivo è arrivare a 10 voli l’anno nel 2027, con possibilità di ulteriori incrementi ma “investiremo se avrà senso dal punto di vista economico”, ha dichiarato Godart. ArianeGroup ha attualmente circa 30 lanci sotto contratto, con alcuni slot ancora disponibili nei prossimi anni. A febbraio, l’azienda è pronta a lanciare la versione più potente del razzo Ariane 6, dotata di quattro motori booster, che le consentiranno di trasportare carichi fino a 20 tonnellate. Il lancio trasporterà nello spazio 32 satelliti per la rete internet ad alta velocità Leo di Amazon, ed è il primo dei 18 lanci commissionati dal colosso statunitense.

ArianeGroup è attivo nel settore militare, produce missili balistici per le armi nucleari francesi.