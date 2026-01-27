Spazio, Arianespace firma il contratto di lancio di Ariane 6 per Galileo L18

Arianespace ha annunciato oggi alla Conferenza spaziale europea di Bruxelles la firma del contratto di lancio con l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), su delega della Commissione europea, per mettere in orbita la seconda coppia di satelliti di seconda generazione della costellazione Galileo (Galileo L18) a bordo di un lanciatore Ariane 6. Con questa firma – si legge in una nota – la Commissione Europea e l’EUSPA formalizzano il contratto di lancio di Galileo L18, a seguito dell’assegnazione iniziale della missione ad Arianespace effettuata nell’aprile 2024. Il lancio di Galileo L18 rappresenterà la quinta missione di Ariane 6 per il sistema satellitare di navigazione globale ad alta precisione dell’Europa.

Il 17 dicembre 2025, Ariane 6 ha messo in orbita con successo per la prima volta, e con la massima precisione, una coppia di satelliti per Galileo (Galileo L14). Sono previsti altri due lanci di Ariane 6 per completare la prima generazione di satelliti Galileo con il lancio delle missioni Galileo L15 e Galileo L16. Con il quarto volo Galileo, Ariane 6 metterà in orbita la prima coppia di satelliti Galileo di seconda generazione (Galileo L17).

I commenti

“Questa firma con la Commissione Europea e l’EUSPA – ha commentato David Cavaillolès, CEO di Arianespace – sottolinea l’impegno di Arianespace a garantire l’accesso sovrano dell’Europa allo spazio. Proprio il mese scorso, il lancio riuscito e preciso di due satelliti Galileo ha dimostrato l’accuratezza e l’importanza di Ariane 6 per missioni così critiche. Siamo estremamente orgogliosi della nostra partnership di lunga data con i nostri partner europei, che consente al sistema satellitare di navigazione globale Galileo di fornire servizi e posizionamento ad alta precisione a governi, istituzioni e cittadini di tutto il mondo”.

Per Rodrigo da Costa, direttore esecutivo dell’EUSPA, “questo nuovo contratto di lancio si basa sul primo accordo dello scorso anno per la seconda generazione di Galileo, a dimostrazione della continuità e dell’impegno a lungo termine dell’EUSPA nei confronti del suo ruolo ampliato, comprese le attività di lancio. Rafforza la nostra responsabilità di fornire servizi precisi e affidabili, rafforzando al contempo l’autonomia spaziale dell’Unione per gli utenti di tutto il mondo”.

Timo Pesonen, direttore generale della DEFIS, Commissione europea, ha aggiunto: “il programma Galileo è una pietra miliare dell’autonomia strategica dell’Europa. Questo nuovo contratto di lancio, attuato dall’EUSPA con Arianespace su delega della Commissione europea, conferma il nostro impegno a favore di un sistema di navigazione robusto, sicuro e pienamente europeo, mentre Ariane 6 dimostra la capacità dell’Europa di garantire un accesso affidabile e indipendente allo spazio per le infrastrutture critiche”.