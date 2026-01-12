Spazio, Crew-11 verso il rientro: il cosmonauta Sergei Kud-Sverchkov ha assunto il comando della ISS | VIDEO

Si è tenuta una cerimonia di passaggio di comando sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’astronauta della NASA Michael Fincke ha consegnato simbolicamente le chiavi della ISS al cosmonauta Sergei Kud-Sverchkov. Come da tradizione, la campana della ISS ha suonato dopo il passaggio di comando. Sergei Kud-Sverchkov è diventato il 36° comandante russo della stazione. La posizione di comandante della ISS è stata creata nel 2000. Nel 2025, i russi hanno comandato la stazione due volte: Alexey Ovchinin ha assunto il comando a marzo e Sergey Ryzhikov ad agosto.

Quali sono le responsabilità del Comandante della ISS?

Gestisce l’equipaggio della stazione, sia nel segmento russo che in quello statunitense;

garantisce la sicurezza di cosmonauti e astronauti;

informa i Centri di Controllo Missione di Korolev e Houston in caso di situazioni di emergenza.

Questo passaggio di consegne arriva pochi giorni prima del rientro anticipato della missione Crew-11, il primo in 25 anni dovuto ad un problema di salute accusato da un membro dell’equipaggio. Il rientro della missione è previsto per il 14 gennaio.