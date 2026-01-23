Spazio, Urso: “accordo con la Germania su costellazione satellitare”

“A breve, incontrerò il ministro dello Spazio tedesco, e sottoscriveremo un accordo nel campo della comune collaborazione a creare una costellazione satellitare italiana, tedesca e quindi europea“: è quanto ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della cerimonia d’apertura del Forum imprenditoriale Italia-Germania. “È importante la collaborazione che si sta sviluppando nell’industria della difesa: quella tra Leonardo e Rheinemtall, quella tra Fincantieri e Thyssenkrupp e quella, nello Spazio, attraverso la realizzazione di Bromo che mette insieme il meglio dell’industria spaziale italiana, tedesca e francese“.