Statistiche e clima: quando l’Italia è più vulnerabile alle irruzioni gelide

In Italia il freddo intenso non si distribuisce in modo casuale nel corso dell’anno, ma segue una stagionalità ben definita. Le analisi climatologiche e la ricostruzione degli eventi storici mostrano come le ondate di gelo più severe trovino il loro terreno più favorevole in una finestra temporale piuttosto precisa, che va dalla fine di dicembre alla prima metà di febbraio, con un massimo statisticamente significativo nel mese di gennaio. È proprio gennaio il mese che, più di ogni altro, concentra gli episodi di freddo continentale capaci di lasciare il segno sul territorio italiano. Non si tratta di una percezione soggettiva, ma di un dato coerente con la climatologia: le più celebri irruzioni gelide del Novecento e degli ultimi decenni — come quelle del 1929, 1956, 1985 e 2017 — si sono verificate tutte all’interno di questa finestra temporale. Anche la prima parte di febbraio resta un periodo ad alto rischio, come dimostrato dall’ondata del 2012, sebbene la probabilità di eventi estremi tenda progressivamente a diminuire con l’avanzare della stagione.

Al contrario, gli episodi precoci di freddo intenso a fine novembre o quelli tardivi di marzo risultano più rari e, nella maggior parte dei casi, meno duraturi. Possono comunque essere localmente incisivi, ma difficilmente raggiungono l’estensione e la persistenza delle grandi ondate invernali “classiche”.

Alla base di questi eventi non c’è solo il raffreddamento stagionale, ma soprattutto la dinamica della circolazione atmosferica emisferica. Le irruzioni più fredde sull’Italia si verificano quando si instaurano configurazioni bloccanti, con alte pressioni anomale sull’Atlantico o sulla Scandinavia che deviano il flusso occidentale e permettono all’aria gelida continentale di muoversi verso sud e sud-ovest. Questo tipo di assetto è statisticamente più probabile proprio tra gennaio e inizio febbraio, quando il vortice polare tende a risultare più disturbato, favorendo scambi meridiani e discese fredde verso il Mediterraneo.

Nel contesto climatico attuale, è vero che il numero medio di giorni di gelo in Italia si è ridotto rispetto al passato, in linea con il riscaldamento globale osservato. Tuttavia, questo non significa che le ondate di freddo intenso siano scomparse. Al contrario, continuano a manifestarsi in modo più episodico ma spesso molto incisivo, con impatti rilevanti su infrastrutture, agricoltura ed ecosistemi.

In conclusione, il “cuore” climatico delle ondate di gelo italiane resta ben ancorato tra fine dicembre, gennaio e la prima metà di febbraio: una finestra temporale che, pur in un clima che cambia, continua a rappresentare il periodo statisticamente più favorevole agli eventi invernali più severi nel nostro Paese.