Steamboat Ski Resort: sciare sulla Champagne Powder® nel cuore del Colorado

Chi non vorrebbe “sciare sullo champagne”? C’è un solo luogo al mondo dove, almeno ufficialmente, si può vivere questa esperienza ed è lo Steamboat Ski Resort a Steamboat Springs, nel Nord-Ovest del Colorado, Stati Uniti. Sono molte le caratteristiche di questa località sciistica ad attirare sciatori e viaggiatori da tutto il mondo, la varietà di piste, le attività après-ski, la bellezza naturale della regione, ma su tutte vince la sua neve, la cosiddetta (e ufficialmente registrata) Champagne Powder®.

Cos’è la Champagne Powder®: la neve che “solletica il naso”

Il primo a paragonare la neve tipica di queste zone allo champagne fu, negli anni ‘50, il ranger locale Joe McElroy che, sciando nell’area dove nel 1963 sarebbe nato lo Steamboat Ski Resort, disse che la neve “solleticava il naso proprio come lo champagne”. Oggi con questa dicitura ci si riferisce a una neve eccezionalmente leggera, asciutta e farinosa, tanto da poter essere rimossa con una scopa invece che con una pala, molto amata tra sciatori e snowboarder per la sensazione di “galleggiamento” durante la discesa, come essere sospesi su un cuscino d’aria. Queste caratteristiche sono rese possibili dal basso contenuto d’acqua di questa neve, circa il 6% contro il 15% della neve tipica di altre località. La Champagne Powder®, potremmo dire, è il risultato di un perfetto “viaggio” atmosferico: dopo la loro formazione sull’Oceano Pacifico, le tempeste cariche di umidità viaggiano verso Est ma prima di arrivare in Colorado si scontrano con diverse catene montuose, tra cui la Sierra Nevada e le Wasatch Mountains in Utah, scaricando gran parte della loro acqua; attraversando le zone desertiche, infine, perdono quel che resta dell’umidità e una volta giunta sulle vette della Park Range l’aria è ormai estremamente fredda e secca. Nel febbraio del 2008 la Steamboat Ski & Resort Corporation ha presentato richiesta di registrazione del marchio Champagne Powder® all’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), poi ufficializzata nel giugno del 2010. Da allora, questo resort sul Monte Werner è ufficialmente l’unico a poter descrivere la sua neve con questo nome.

Steamboat Ski Resort: innovazione e tradizione sulle Rocky Mountains

Lo Steamboat Ski Resort si trova a un’altitudine di 2.103 metri sul Monte Werner (3.221 metri), parte della Park Range all’interno della Routt National Forest sulle Rocky Mountains americane. Le Rocky Mountains sono la principale catena montuosa del Nord America, con un’estensione di 4.800 chilometri che dal Canada occidentale arriva fino al Sud degli Stati Uniti, nel Nuovo Messico, attraversando in totale 7 Stati. Il Colorado vanta le 10 vette più alte della catena, tra cui il Monte Elbert, il punto più alto con un’altitudine di 4.401 metri. La stazione sciistica di Steamboat Springs conta oltre 1.200 ettari di terreno e una varietà di piste che la rendono ideale per chiunque, sciatori esperti, principianti e famiglie. Il resort è stato recentemente ristrutturato e ammodernato grazie al Full Steam Ahead, un progetto di investimento di 220 milioni di dollari che, tra le altre cose, ha permesso l’introduzione di una nuova cabinovia, la Wild Blue Gondola (la più lunga del Nord America), l’inaugurazione di un’area base con una pista di pattinaggio (la Skeeters Ice Rink), aree di apprendimento per le famiglie come il Greenhorn Ranch, nuove opzioni di ristorazione e molti altri servizi. La località è poi rinomata come migliore opzione nel Nord America per il tree skiing, lo sci in mezzo agli alberi, in particolare nelle zone di Pioneer Ridge e Storm Peak che con i loro boschi di pioppi tremuli e sempreverdi ben spaziati offrono discese tecniche fluide godendo della natura incontaminata. Da non dimenticare, ancora, l’atmosfera western autentica che ancora si respira a Steamboat, che si distingue da resort più commerciali grazie al legame con le sue origini di città di allevatori.

Road to Milano-Cortina 2026: Steamboat come fabbrica di campioni

Per le sue caratteristiche e l’avanguardia delle sue infrastrutture, Steamboat Springs vanta una tradizione sportiva d’eccellenza: negli anni qui si sono allenati e formati oltre 100 atleti olimpici invernali, più di qualsiasi altra città del Nord America. Proprio per questo primato Steamboat è soprannominata Ski Town, U.S.A.®. Non a caso, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il resort ospita quest’anno alcuni importanti eventi di qualificazione, come il Visa Big Air e la Para Snowboard World Cup, nonché altri eventi celebrativi, come l’Olympian Celebration in programma per il prossimo 31 gennaio.

Oltre le piste: sorgenti termali, sleddog e spirito cowboy

Oltre che per lo sci, Steamboat Springs è nota per le sue sorgenti termali naturali, tra cui le Strawberry Park Hot Springs. La località offre poi numerose attività, come il pattinaggio sul ghiaccio nella Skeeters Ice Rink, pista all’aperto situata nel cuore della Steamboat Square alla base del resort, lo snow tubing a Saddleback Ranch, i tour guidati in motoslitta sul Rabbit Ears Pass e le gite su slitte trainate da cani (dog sledding). Chi vuole esplorare i dintorni nella natura può dedicarsi allo snowshoeing, le escursioni con le racchette da neve, per i sentieri panoramici di Fish Creek Falls, approfittare della Wild Blue Gondola fino a Thunderhead Peak per ammirare la valle e le montagne da un punto di osservazione privilegiato, o visitare i Parchi nazionali locali come il Rocky Mountain National Park o il Black Canyon of the Gunnison National Park. Non mancano, infine, gli eventi d’eccezione come il Cowboy Downhill, dove lo sci si unisce allo spirito western con oltre 100 cowboy e cowgirl professionisti di rodeo che scambiano le selle con gli sci indossando abiti tradizionali, o il Visa Big Air presented by Toyota, un evento di Coppa del Mondo FIS di freeski e snowboard. Un’altra esperienza unica da aggiungere alla propria lista è poi quella a bordo dei treni storici come il Georgetown Loop Railroad o il Cumbres & Toltec Scenic Railroad da cui ammirare i paesaggi innevati.

Dove trovare la polvere perfetta: dal Canada alla “Japow” giapponese

Sebbene lo Steamboat Ski Resort sia la stazione sciistica più famosa per la Champagne Powder®, nonché l’unica località che può usare il nome ufficialmente, neve con caratteristiche simili (spesso chiamata “blower powder”) si può trovare anche in altre località che vantano climi freddi e secchi. Rimanendo nel Colorado, la Wolf Creek vanta l’apertura della stagione, in genere intorno a fine ottobre o inizio novembre, e la neve più abbondante dello Stato. Silverton Mountain, invece, è nota tra i cosiddetti “powder hounds”, nello slang sciistico gli sciatori o snowboarder che seguono la neve fresca per essere i primi a tracciare una pista dopo le nevicate. La meta, ideale, dunque, per gli appassionati del fuori pista. Powderhorn Mountain Resort, sul Grand Mesa, offre suggestive piste poco affollate in mezzo ai boschi, mentre, per un’esperienza più lussuosa, si possono tenere in considerazione destinazioni come Aspen Snowmass e Telluride, entrambe eccellenze riconosciute per la qualità della neve e la varietà del terreno. Nel vicino Utah ci sono le stazioni di Alta e Snowbird, note come “The Greatest Snow on Earth”. Situate nel Little Cottonwood Canyon, grazie alla loro posizione geografica possono contare su numerose e abbondanti nevicate e su neve fresca e asciutta. Seguendo le Rocky Mountains, si superano i confini USA per arrivare in Canada, in particolare nella Columbia Britannica: la cosiddetta Powder Highway ospita alcune località note per la qualità della neve come la “capitale della champagne powder” canadese Kicking Horse, il Revelstoke Mountain Resort e il Big White Ski Resort. Infine, ci sono l’Asia, in particolare l’isola di Hokkaidō in Giappone con la sua “Japow”, e l’Europa, dove, sebbene sia più frequente una neve pesante, le località di Westendorf in Austria e, in Italia, di Gressoney nel cuore delle Alpi e Ortisei sulle Dolomiti, offrono un assaggio di neve “effervescente”. La leggerezza della Champagne Powder®, lo spirito autentico dei cowboy e il vapore rigenerante delle sorgenti termali: così Steamboat Springs si conferma non solo una stazione sciistica ma una vera e propria esperienza invernale sulle Rocky Mountains.