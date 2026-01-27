Sulla Luna volerà un frammento del primo aereo dei fratelli Wright: i cimeli a bordo della missione Artemis II

Un frammento dello storico primo aereo dei fratelli Wright volerà anche intorno alla Luna: il reperto sarà infatti a bordo della navetta Orion della missione Artemis II che il 6 febbraio partirà verso il nostro satellite. Insieme ai 4 astronauti saranno a bordo anche altri reperti storici come la bandiera USA che partecipò nella prima e nell’ultima missione degli Shuttle, foto della prima missione lunare Ranger 7 del 1964 e campioni di terreno degli ‘alberi lunari’. “I reperti storici che voleranno a bordo di Artemis II riflettono il lungo arco dell’esplorazione americana e le generazioni di innovatori che hanno reso possibile questo momento“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman in un comunicato stampa.

Programmato a partire dal 6 febbraio, il lancio di Artemis II segnerà un momento storico per l’esplorazione spaziale in quanto riporterà, in un viaggio di 10 giorni, degli astronauti di nuovo vicino alla Luna dai tempi dell’ultima missione Apollo nel 1972. A bordo ci saranno Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della NASA, insieme a Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese, e con loro anche una serie di pezzi storici.

I cimeli in volo con Artemis II

Il più significativo è un campione di tessuto che rivestiva il piccolo aereo Flyer 1 che nel 1903 permise ai fratelli Wright di effettuare il primo volo a motore sopra le dune di Kitty Hawk, nel North Carolina. Altro frammento dell’aereo era stato già trasportato nello spazio, questa volta su Marte a bordo del drone Ingenuity, che divenne il primo oggetto in assoluto a volare nei cieli di un altro pianeta.

Su Artemis II ci sarà anche una bandiera americana presente nelle missioni STS-1 e STS-135 – la prima e l’ultima missione dello Space Shuttle, rispettivamente nel 1981 e nel 2011, e anche il negativo di una foto scattata nel 1964 dal Ranger 7, la prima missione NASA a trasmettere immagini ravvicinate della Luna sulla Terra.

Ci saranno inoltre campioni di terreno prelevati dalla base degli “alberi lunari“, cresciuti dai semi che sono volati in orbita lunare nel 2022 durante la missione senza equipaggio Artemis I, una scheda SD con i nomi di milioni di persone che hanno partecipato alla campagna “Invia il tuo nome allo spazio” per Artemis II, e alcuni adesivi dell’Agenzia Spaziale Europea.