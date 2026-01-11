Svizzera, incendio Crans-Montana: ancora 80 ricoverati in ospedale

Ancora 80 persone sono ricoverate negli ospedali della Svizzera e all’estero dopo la tragedia di Capodanno a Le Constellation a Crans-Montana. Lo ha dichiarato il consigliere di Stato vallesano Mathias Reynard a Rts, spiegando che dieci delle persone ferite sono ricoverate negli ospedali vallesani. Per i medici la situazione è “molto complicata”, ha proseguito il ministro vallesano, cogliendo l’occasione per elogiare l’impegno del personale sanitario. “L’ospedale vallesano ha resistito grazie a un fortissimo senso di solidarietà. Era quasi al completo al momento della tragedia”, ha aggiunto.