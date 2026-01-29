Taranto, in funzione l’impianto solare di Ginosa: coprirà il fabbisogno annuo di 4000 famiglie

Zelestra, azienda globale e multitecnologica nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato l’entrata in funzione a pieno regime dell’impianto solare da 6,5 MWdc (Megawatt in corrente continua) di Ginosa, in provincia di Taranto, in Puglia. Rappresenta il primo progetto completamente operativo del portafoglio italiano di Zelestra, che oggi comprende oltre 1,4 Gigawatt di progetti solari e sistemi di accumulo in batterie (Bess) distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il progetto, sviluppato secondo un modello agrivoltaico, ha sostenuto, come riferisce l’azienda, “circa 50 posti di lavoro” durante la fase di costruzione e rientra in una più ampia collaborazione strategica con Bkw Energy, formalizzata attraverso un accordo di acquisto di energia della durata di 10 anni. Oltre a Ginosa, l’intesa include anche il progetto agrivoltaico Bellomo, situato a Modica, in Sicilia, che avrà una capacità installata di 9,5 MWdc. L’impianto avrà una produzione annua di 11,7 Gigawatt ora, energia pulita sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 4.000 famiglie italiane, contribuendo a evitare l’emissione in atmosfera di quasi 3.700 tonnellate di CO₂ ogni anno.

“Il successo di questa operazione – ha dichiarato Bianca Sarbu, head of trading & origination di Bkw – dimostra chiaramente come partnership solide possano accelerare l’integrazione di energia rinnovabile nel sistema. Insieme a Zelestra, BKW sta contribuendo a costruire il futuro dell’energia pulita in Italia, favorendo la transizione verso un mix energetico sempre più sostenibile”. “Il 2026 – ha commentato Eliano Russo, Ceo di Zelestra Italia –sarà un anno di ulteriore grande espansione per Zelestra in Italia, e l’entrata in funzione del nostro primo impianto solare rappresenta il catalizzatore ideale per il percorso di crescita che ci attende. La realizzazione di questo progetto è il risultato di anni di attenta pianificazione, di un dialogo costruttivo con comunità e autorità locali e, naturalmente, del forte supporto del nostro partner Bkw. Ora siamo concentrati sul raddoppio della nostra pipeline da 1,4 Gigawatt entro quest’anno, sul completamento del progetto agrivoltaico Bellomo e sull’avvio della costruzione di numerosi altri progetti per i quali abbiamo ottenuto contratti nelle aste Fer X dello scorso anno”.

L’Italia si conferma uno dei mercati a più rapida crescita per Zelestra. L’azienda ha recentemente finalizzato il suo primo accordo di finanziamento verde nel Paese, per un valore di circa 13 milioni di euro, a supporto dei progetti Ginosa e Bellomo. Nel dicembre 2025, Zelestra si è inoltre aggiudicata contratti per 9 progetti nelle aste Fer X, che consentiranno la realizzazione di nuova capacità solare fino a 168 Megawatt. A conferma della propria strategia di crescita nel mercato italiano, Zelestra ha recentemente annunciato un accordo preliminare per l’acquisizione di un progetto Bess su larga scala da 2 Gigawatt ora nel Nord Italia, destinato a diventare uno dei più grandi impianti di accumulo in batterie in Europa.