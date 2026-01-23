Tempesta colossale negli USA: sistema “mostruoso” scatena nevicate storiche e gelo artico dal Texas al New England

Una imponente tempesta invernale di scala continentale sta per abbattersi sugli Stati Uniti orientali, coinvolgendo una fascia vastissima del Paese che va dal Sud/Ovest fino alla costa atlantica settentrionale, con effetti potenzialmente molto gravi. Il sistema meteorologico è alimentato dall’interazione tra aria calda e umida proveniente dal Golfo del Messico e una potente irruzione di aria artica di origine canadese, una configurazione tipica degli eventi invernali più intensi. Questa combinazione favorirà una successione di fenomeni particolarmente pericolosi: pioggia gelata estesa nel Sud, nevicate abbondanti nel Midwest e lungo la East Coast, seguite da un brusco crollo termico. Secondo i meteorologi, i danni attesi – soprattutto nelle aree colpite dal ghiaccio – potrebbero essere paragonabili a quelli di un uragano in termini di impatto sulle infrastrutture elettriche e sulla vegetazione.

Evoluzione prevista della tempesta

L’inizio dell’evento è atteso tra Nuovo Messico e Texas, da dove la perturbazione si muoverà rapidamente verso est, interessando il Deep South prima di risalire la costa atlantica. Le aree comprese tra Oklahoma, Kentucky, Virginia e il corridoio urbano nord/orientale potrebbero registrare fino a 30 cm di neve, mentre più a Sud la pioggia gelata formerà spessi strati di ghiaccio su strade, alberi e cavi elettrici.

Circa 160 milioni di persone si trovano sotto allerte o avvisi per tempesta invernale e freddo intenso, in molti casi simultaneamente. Le condizioni peggiori sono attese nelle zone di transizione termica, dove anche una variazione minima di temperatura può determinare il passaggio dalla neve alla pioggia gelata, aumentando in modo significativo il rischio di danni.

Il ruolo dell’aria artica e il rischio gelo estremo

Dopo il passaggio del sistema principale, una massa d’aria estremamente fredda scenderà dal Canada verso le Grandi Pianure settentrionali. In Stati come Minnesota e North Dakota, le temperature combinate con il vento potrebbero portare a valori di wind chill prossimi a -46°C. In queste condizioni, l’esposizione della pelle può provocare congelamento in meno di 10 minuti, con gravi rischi per la salute.

Il freddo persistente rallenterà il disgelo, rendendo più difficili le operazioni di ripristino. Strade e marciapiedi potrebbero rimanere ghiacciati per diversi giorni, mentre i blackout rischiano di prolungarsi nelle aree dove il peso del ghiaccio avrà danneggiato le linee elettriche.

Previsioni complesse e incertezza locale

Le tempeste invernali di questa portata sono considerate tra le più difficili da prevedere con precisione. Differenze di uno o due gradi possono modificare drasticamente l’impatto locale, trasformando una nevicata in una pioggia fredda o in un evento di ghiaccio severo. Per questo motivo, le aree più colpite potranno essere individuate con maggiore certezza solo a evento iniziato.

Questa incertezza ha spinto diversi governatori a dichiarare lo stato di emergenza in via precauzionale, anche in regioni dove gli scenari previsionali variano sensibilmente da un modello all’altro.

Preparativi e misure di mitigazione

Le autorità statali e locali hanno avviato operazioni preventive su larga scala. Camion spargisale e soluzioni saline sono già in azione in numerosi Stati, mentre migliaia di tecnici delle compagnie elettriche sono stati messi in preallerta. In Texas, in particolare, le autorità hanno ribadito il rafforzamento della rete elettrica dopo il grave collasso verificatosi durante un’ondata di gelo di alcuni anni fa.

Sul fronte dei trasporti, centinaia di voli sono stati cancellati, soprattutto negli aeroporti di Dallas, Atlanta e di diverse città dell’Oklahoma. Anche scuole e università stanno adottando misure preventive, predisponendo la didattica a distanza o la sospensione delle lezioni.

Impatti sulla popolazione e sulle attività

Nei giorni che precedono l’arrivo della tempesta, si registrano acquisti intensi di beni essenziali come cibo, batterie e acqua. Molti residenti stanno adottando misure domestiche per ridurre i rischi legati al gelo, come la protezione delle tubature e la preparazione di sistemi di riscaldamento alternativi in caso di blackout.

Eventi sportivi e manifestazioni pubbliche sono stati rinviati o cancellati, mentre alcune attività economiche hanno già annunciato sospensioni temporanee. In altre aree, invece, gli organizzatori hanno deciso di mantenere gli eventi in programma, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.