Tempesta Elli, caos neve in Germania: treni in ripresa ma disagi fino a domenica

Alcuni servizi ferroviari in Germania sono ripresi sabato dopo che la tempesta Elli aveva paralizzato il nord del paese, ma sono rimaste importanti restrizioni poiché i meteorologi hanno avvertito di ulteriori nevicate previste nel fine settimana. I servizi ferroviari a lunga percorrenza, sospesi nella Germania settentrionale venerdì a causa delle forti nevicate, continueranno a subire disagi fino a domenica, ha dichiarato a Dpa una portavoce dell’operatore Deutsche Bahn. Tra gli altri, i collegamenti chiave Amburgo-Hannover-Francoforte e Berlino-Hannover-Duesseldorf rimangono interessati, ha affermato. Anche altri servizi a lunga percorrenza sono rimasti sospesi, ad esempio verso Danimarca e Paesi Bassi. Si prevedeva una lenta ripresa dei servizi regionali su alcune tratte nel corso della giornata, ma in molte località autobus e treni regionali non erano ancora di nuovo in funzione.

Da quando la tempesta Elli ha colpito venerdì, la Germania settentrionale e orientale ha visto pesanti cumuli di neve e molti incidenti. Il sud, inizialmente risparmiato dal peggio, sarà colpito da forti nevicate durante la notte, soprattutto nelle regioni della Foresta Nera e dell’Algovia, hanno affermato i meteorologi. Il Servizio Meteorologico Tedesco ha affermato che nella regione potrebbero cadere fino a 30 centimetri di neve fresca durante la notte, con previsioni fino a 50 centimetri per le zone più elevate della Foresta Nera. Lunedì, si prevede che pioggia gelata colpirà ampie zone del paese, con un leggero aumento delle temperature, con un elevato rischio di ghiaccio nero nelle zone sud-occidentali, secondo il servizio meteorologico.