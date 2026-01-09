Tempesta Goretti: venti impetuosi e gelo paralizzano Francia, Regno Unito e Germania

La tempesta Goretti continua a seminare caos in gran parte dell’Europa occidentale, colpendo con venti impetuosi Francia, Regno Unito e Germania. La perturbazione ha lasciato centinaia di migliaia di famiglie al freddo, senza elettricità, e ha costretto le autorità a emanare allerte meteorologiche senza precedenti. In Francia, circa 380mila famiglie sono rimaste senza corrente, soprattutto nella Normandia settentrionale, secondo il fornitore Enedis. Nel Regno Unito, la BBC segnala 65mila famiglie senza elettricità, mentre le raffiche di vento hanno raggiunto i 213 km/h nella regione nordoccidentale della Manica. Il Met Office britannico ha emesso un’allerta neve gialla per Galles, Inghilterra centrale e settentrionale, prevedendo fino a 30 cm di neve in alcune aree. Le scuole nel Nord della Francia sono rimaste chiuse e le Ferrovie Nazionali britanniche hanno invitato i cittadini a limitare i viaggi, prevedendo rallentamenti nei servizi.

Caos trasporti nel Regno Unito

Nel Regno Unito, le isole di Scilly e la Cornovaglia sono state colpite da una rara allerta rossa per vento, con onde alte e condizioni pericolose sulle coste. Gli alberi abbattuti hanno creato ostacoli su strade e linee elettriche, ma fortunatamente senza causare feriti. Le autorità locali hanno raccomandato di rimanere in casa, predisporre illuminazione di emergenza e riserve d’acqua.

British Airways ha cancellato oltre 50 voli previsti per oggi, in seguito ai disagi dovuti alla tempesta Goretti: si tratta di 25 partenze e 27 arrivi previsti per oggi dall’aeroporto londinese di Heathrow, la maggior parte con rotte a corto raggio, secondo quanto riporta Sky News Uk. Disagi anche all’aeroporto di Birmingham, che ha annunciato la riapertura della pista con un servizio ridotto e ha invitato i passeggeri a “verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea“. Fermi anche diversi treni in Inghilterra dopo che due reti ferroviarie hanno annunciato la sospensione dei servizi oggi fino almeno al pomeriggio, riporta il Guardian. La West Midlands Railway ha dichiarato di aver sospeso tutti i servizi e che non è previsto alcun trasporto ferroviario sostitutivo su strada a causa delle “condizioni stradali incerte“. La London Northwestern Railway ha dichiarato di aver sospeso i servizi tra Birmingham New Street e Liverpool Lime Street fino al pomeriggio mentre i suoi servizi tra Birmingham New Street e London Euston sono ridotti.

Meteo estremo in Germania

Anche la Germania affronta condizioni estreme: forti nevicate e venti interessano il Nord del Paese, con accumuli fino a 15 cm. Nel Sud, le temperature potrebbero scendere fino a -20°C nel fine settimana, mentre città come Amburgo e Brema hanno chiuso le scuole e la Deutsche Bahn ha mobilitato oltre 14mila operatori per sgomberare neve da binari e banchine, prevedendo ritardi significativi. Fermata la circolazione dei treni nel Nord del Paese, almeno fino al primo pomeriggio. Lo snodo ferroviario di Hannover potrebbe restare fermo per tutta la giornata. Scuole chiuse in Bassa Sassonia, ad Amburgo e a Brema. Mentre per i Laender di Berlino e Brandeburgo, tempestati anche dall’allarme ghiaccio, è stato sollevato l’obbligo scolastico: sono i genitori a poter decidere se mandare i figli a lezione oppure no.