Tempesta Kristin, caos in Portogallo: un morto e gravi disagi

In Portogallo si contano centinaia di incidenti verificatisi tra la mezzanotte e le prime ore di oggi a causa della tempesta Kristin, la 3ª a colpire il Paese atlantico in pochi giorni, dopo il passaggio di Ingrid e Joseph. A Vila Franca de Xira un uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero sradicato dalle violente raffiche di vento del mattino. La circolazione ferroviaria dei treni a lunga percorrenza è stata sospesa sulla tratta Porto-Lisbona, mentre i collegamenti in traghetto tra la capitale e i comuni della sponda meridionale del Tago stanno riprendendo solo parzialmente. Numerose località della provincia di Coimbra risultano prive di acqua e oltre 850mila utenti, da nord a sud del Paese, sono senza energia elettrica. Particolarmente critica la situazione nella provincia di Leiria, dove la Protezione civile segnala gravi difficoltà nei contatti con le autorità locali.