Tempesta Kristin, caos in Portogallo: un morto e gravi disagi

Particolarmente critica la situazione nella provincia di Leiria, dove la Protezione civile segnala gravi difficoltà

tempesta kristin portogallo

In Portogallo si contano centinaia di incidenti verificatisi tra la mezzanotte e le prime ore di oggi a causa della tempesta Kristin, la 3ª a colpire il Paese atlantico in pochi giorni, dopo il passaggio di Ingrid e Joseph. A Vila Franca de Xira un uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero sradicato dalle violente raffiche di vento del mattino. La circolazione ferroviaria dei treni a lunga percorrenza è stata sospesa sulla tratta Porto-Lisbona, mentre i collegamenti in traghetto tra la capitale e i comuni della sponda meridionale del Tago stanno riprendendo solo parzialmente. Numerose località della provincia di Coimbra risultano prive di acqua e oltre 850mila utenti, da nord a sud del Paese, sono senza energia elettrica. Particolarmente critica la situazione nella provincia di Leiria, dove la Protezione civile segnala gravi difficoltà nei contatti con le autorità locali.

