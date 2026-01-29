Tempesta Kristin: i porti andalusi riprendono i collegamenti, ma la Spagna resta sotto allerta meteo

Il porto di Algesiras, nella provincia di Cadice, ha riattivato dalle 6 di questa mattina i collegamenti marittimi interrotti per 3 giorni a causa della tempesta Kristin nello Stretto di Gibilterra. L’Autorità portuale della Baia di Algesiras (Apba) ha confermato la ripresa dei trasporti verso Tangeri e Ceuta, in Marocco. Diversa la situazione a Tarifa, dove i collegamenti con Tangeri restano sospesi per il nono giorno consecutivo a causa dei temporali che da giorni flagellano la penisola iberica.

Intanto, l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) mantiene elevato il livello di allerta su gran parte della Spagna per l’arrivo di due nuovi fronti atlantici, con rischio di nevicate, venti forti e inondazioni. In Andalusia, la crescita del fiume Guadalete a Jerez de la Frontera ha costretto la Protezione civile a evacuare preventivamente alcune zone. Centinaia di persone sono state accolte presso il centro di Caritas e il rifugio comunale.

Le previsioni indicano allerta arancio o gialla in numerose regioni, tra cui Andalusia, Aragona, Asturie e Catalogna, mentre Murcia resta in allerta rossa per raffiche di vento particolarmente violente. Autorità e cittadini sono in stato di massima vigilanza per i prossimi giorni.