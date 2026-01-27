Terapia genica per la nevralgia del trigemino: un progetto dell’Università Statale di Milano si aggiudica un finanziamento di 150mila euro

Agire direttamente ed in modo duraturo sulla causa del dolore della nevralgia del trigemino, anziché limitarne i sintomi, è l’obiettivo del progetto TREAT, vincitore di un ERC Proof of Concept (PoC) di 150 mila euro e condotto da Anna Moroni, docente di Fisiologia del Dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano. Il progetto TREAT si propone di sviluppare la prima terapia genica mirata per il trattamento della nevralgia del trigemino, una grave forma di dolore neuropatico che colpisce circa un milione di persone in Europa.

L’approccio innovativo della tecnologia consiste nell’agire direttamente ed in modo duraturo sulla causa del dolore, l’ipereccitabilità dei neuroni nocicettivi, anziché limitarne i sintomi. La terapia si basa sull’utilizzo di una proteina sensibile alla temperatura, attivabile in modo non invasivo e controllato dal paziente mediante una lieve fonte di calore esterna. L’attivazione di questo canale ionico induce una riduzione dell’attività neuronale patologica, e conseguentemente la trasmissione del dolore, senza bloccare la normale funzione dei nervi.

“Oltre alla validazione tecnologica, il progetto prevede anche un percorso di valorizzazione industriale, finalizzato alla creazione delle basi per una futura spin-off dell’Università degli Studi di Milano e aprire nuove prospettive nel trattamento del dolore neuropatico”, ha spiegato Anna Moroni.

I bandi dello European Research Council finanziano ricercatori di eccellenza che propongono progetti innovativi e non convenzionali. In particolare, il finanziamento “ERC Proof of Concept” è destinato ai Principal Investigators che hanno già ottenuto un grant ERC e serve a verificare la fattibilità e il potenziale innovativo delle idee nate durante i loro progetti. Il programma sostiene le attività che trasformano i risultati della ricerca di frontiera in innovazioni concrete, facilitandone l’applicazione con benefici economici e sociali.