Terremoti al largo della Calabria, sciame sismico in corso nello Ionio | DATI e MAPPE

Terremoti al largo della Calabria, sciame sismico in corso nello Ionio

Quattro eventi sismici in poche ore nel Mar Ionio settentrionale, il più forte di magnitudo 4.3

    Credit INGV
Una serie di scosse di terremoto sta interessando in queste ore il Mar Ionio Settentrionale, al largo delle coste calabresi. Secondo i dati registrati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), le scosse più significative si sono verificate nella mattinata di oggi, con magnitudo comprese tra 3.4 e 4.3. L’evento principale, con magnitudo 4.3, è avvenuto alle ore 07:02 italiane a una profondità di 15 km, una profondità relativamente superficiale che può aumentare la percezione della scossa lungo le coste vicine. Subito dopo, altre scosse hanno continuato a interessare la stessa area:

OraMagnitudoZonaProfondità (km)
07:02:09mb 4.3Mar Ionio Settentrionale15
09:14:08ML 3.7Mar Ionio Settentrionale94
09:35:17ML 3.8Mar Ionio Settentrionale76
09:38:51ML 3.4Mar Ionio Settentrionale107

Lo sciame sismico mostra caratteristiche tipiche della zona ionica, dove la convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica genera frequenti episodi di attività sismica, spesso concentrati in mare aperto ma talvolta percepiti anche sulle coste calabresi e siciliane.

Analisi scientifica

La profondità variabile delle scosse, da 15 km a oltre 100 km, indica un meccanismo tettonico complesso: le scosse più profonde tendono a generare effetti minori sulla superficie, mentre quelle superficiali, come l’evento delle 07:02, possono essere avvertite distintamente dalle popolazioni costiere, così come accaduto oggi.

