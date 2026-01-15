Terremoti al largo della Calabria, sciame sismico in corso nello Ionio | DATI e MAPPE

Una serie di scosse di terremoto sta interessando in queste ore il Mar Ionio Settentrionale, al largo delle coste calabresi. Secondo i dati registrati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), le scosse più significative si sono verificate nella mattinata di oggi, con magnitudo comprese tra 3.4 e 4.3. L’evento principale, con magnitudo 4.3, è avvenuto alle ore 07:02 italiane a una profondità di 15 km, una profondità relativamente superficiale che può aumentare la percezione della scossa lungo le coste vicine. Subito dopo, altre scosse hanno continuato a interessare la stessa area:
|Ora
|Magnitudo
|Zona
|Profondità (km)
|07:02:09
|mb 4.3
|Mar Ionio Settentrionale
|15
|09:14:08
|ML 3.7
|Mar Ionio Settentrionale
|94
|09:35:17
|ML 3.8
|Mar Ionio Settentrionale
|76
|09:38:51
|ML 3.4
|Mar Ionio Settentrionale
|107
Lo sciame sismico mostra caratteristiche tipiche della zona ionica, dove la convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica genera frequenti episodi di attività sismica, spesso concentrati in mare aperto ma talvolta percepiti anche sulle coste calabresi e siciliane.
Analisi scientifica
La profondità variabile delle scosse, da 15 km a oltre 100 km, indica un meccanismo tettonico complesso: le scosse più profonde tendono a generare effetti minori sulla superficie, mentre quelle superficiali, come l’evento delle 07:02, possono essere avvertite distintamente dalle popolazioni costiere, così come accaduto oggi.