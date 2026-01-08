Terremoto a Pozzuoli: nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

È in corso un nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei: lo rende noto il Comune di Pozzuoli sui propri canali social. La scossa di maggiore intensità, di magnitudo 2.6, si è verificata alle 17.44, ad una profondità di 3km, ed è stata avvertita dalla popolazione. Per il momento non si segnalano danni. Fino ad ora sono stati rilevati sei scosse. Gli altri eventi sismici verificatisi in zona dalle 17.27 in poi sono stati di modesta entità, quasi tutti di magnitudo inferiore a 1.0. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”, precisa il Comune di Pozzuoli.

Due giorni fa si era verificato, con lo stesso epicentro, un terremoto di magnitudo 3.1, anche in quel caso senza danni.