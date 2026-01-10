Terremoto al largo della Calabria avvertito anche a Malta, da Mugiarro a Marsascala

Un terremoto magnitudo 5.1 ha scosso le acque al largo dell’estremità meridionale dell’Italia nelle prime ore di oggi, e la scossa è stata avvertita (oltre che in Calabria, Sicilia e Puglia) fino a Malta. Il sisma è stato registrato alle 05:53 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e confermato appena un secondo dopo dagli strumenti del Gruppo di Monitoraggio e Ricerca Sismica dell’Università di Malta. L’evento si è verificato a 65 km di profondità nel Mar Ionio, a 65 km a Sud/Est di Reggio di Calabria.

Numerosi residenti maltesi, tra cui quelli di Marsascala, Mugiarro, San Giuliano, Kirkop e Birchircara, hanno riferito di aver avvertito edifici oscillare all’alba. Pur non essendo situata su una grande faglia, Malta può percepire i terremoti della regione per la vicinanza al confine tra le placche africana ed eurasiatica.