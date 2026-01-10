Terremoto al largo della Calabria avvertito anche a Malta, da Mugiarro a Marsascala

Numerosi residenti maltesi hanno riferito di aver avvertito edifici oscillare all’alba

Mappa delle segnalazioni giunte al servizio INGV "Hai Sentito il Terremoto"

Un terremoto magnitudo 5.1 ha scosso le acque al largo dell’estremità meridionale dell’Italia nelle prime ore di oggi, e la scossa è stata avvertita (oltre che in Calabria, Sicilia e Puglia) fino a Malta. Il sisma è stato registrato alle 05:53 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e confermato appena un secondo dopo dagli strumenti del Gruppo di Monitoraggio e Ricerca Sismica dell’Università di Malta. L’evento si è verificato a 65 km di profondità nel Mar Ionio, a 65 km a Sud/Est di Reggio di Calabria.

Numerosi residenti maltesi, tra cui quelli di Marsascala, Mugiarro, San Giuliano, Kirkop e Birchircara, hanno riferito di aver avvertito edifici oscillare all’alba. Pur non essendo situata su una grande faglia, Malta può percepire i terremoti della regione per la vicinanza al confine tra le placche africana ed eurasiatica.

