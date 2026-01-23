Terremoto Calabria, la terra continua a tremare: un’altra scossa in provincia di Catanzaro | DATI e MAPPE

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi nell’area di Serrastretta (CZ), dopo quella più forte avvertita nel primo pomeriggio. Secondo le rilevazioni, il nuovo evento sismico si è verificato alle 19:16, con una magnitudo 2.9 e ipocentro a circa 10 km di profondità. La scossa arriva a poche ore di distanza dal terremoto principale di magnitudo 3.8, avvenuto alle 15:20, che aveva destato preoccupazione tra i residenti per l’intensità percepita in diversi centri del Catanzarese e nelle aree limitrofe. Anche questa seconda scossa, sebbene di intensità decisamente inferiore, è stata avvertita da parte della popolazione, alimentando un clima di apprensione già acceso nel pomeriggio. Al momento non risultano danni a persone o cose, ma la sequenza di eventi ravvicinati spinge cittadini e istituzioni a mantenere alta la soglia di attenzione.

Il territorio calabrese è storicamente un’area con attività sismica frequente, e non sono rari episodi con scosse multiple concentrate nello stesso arco temporale. Gli esperti ricordano l’importanza di seguire le indicazioni ufficiali e di adottare comportamenti corretti in caso di nuove scosse. Nel frattempo prosegue il monitoraggio costante della rete sismica: eventuali ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime ore.