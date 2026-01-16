Terremoto Calabria, scossa al largo del Cosentino | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto al largo delle coste della Calabria, precisamente del Cosentino. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.4 avvenuto alle 09:03 a grande profondità, con ipocentro a 270 km. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 66 km a Nord/Ovest di Cosenza. Nel basso Tirreno si verificano molto spesso terremoti profondi compresi tra i 100 e i 500 km, cosa che non avviene in nessuna altra zone d’Italia. In alcuni casi questi terremoti hanno magnitudo anche rilevante. L’antico oceano della Tetide (il Mar Ionio) si inflette sotto la Calabria e sprofonda sotto il Mar Tirreno dando luogo a un’attività sismica particolarmente profonda.

La subduzione non è evidenziata solo dai terremoti profondi, ma anche da un’area che rappresenta un’anomalia di velocità. La Calabria si muove in direzione opposta all’Africa di 3,5 mm annui, quindi al di sotto della regione c’è una vera zona di subduzione che un tempo era più grande e correva lungo tutta la catena appenninica. Oggi, a causa di rispettivi strappi nella litosfera, la subduzione è limitata a 200 km sotto la Calabria, ed è proprio sotto questa ristretta zona che si verificano i terremoti profondi che osserviamo generalmente al largo del Mar Tirreno.