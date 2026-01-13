Terremoto Emilia-Romagna: a Ravenna staccati frammenti dalle statue delle colonne di Piazza del Popolo

Molto spavento nella popolazione dell’Emilia-Romagna stamattina, a causa di 2 scosse di terremoto, una magnitudo 4.3 e l’altra 4.1, registrate dopo le 9 nella provincia di Ravenna e avvertite molto chiaramente anche in quella di Forlì-Cesena e nei territori vicini. Al momento non si riportano danni a persone, anche se le verifiche sulle segnalazioni arrivate sono ancora in corso. Non si riportano al momento neanche danni gravi agli edifici, salvo un cedimento a Ravenna. Le vibrazioni hanno messo alla prova le statue di Sant’Apollinare e San Vitale, collocate in cima alle colonne della piazza. Alcuni frammenti si sono staccati, fortunatamente senza colpire nessuno. Sono in corso controlli accurati da parte dei Vigili del Fuoco. Al momento sul territorio provinciale non risultano danni rilevanti, ma sono in corso valutazioni dei tecnici su alcune scuole e sugli edifici pubblici più sensibili.