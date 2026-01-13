Terremoto Emilia Romagna, aggiornamenti sulle scuole a Ravenna: la nota del Comune

Dopo le verifiche su tutti gli edifici scolastici, il Comune di Ravenna fa sapere che domani saranno a lezione anche gli alunni della Rodari di Mezzano e della Gulminelli di Ponte Nuovo, per la quale, però, sono stati individuati spazi alternativi. Con le scosse di terremoto di questa mattina, infatti, sono partiti i sopralluoghi su tutte le scuole e inizialmente si era ipotizzato di sospendere le lezioni solo nei due plessi in questione. Il Comune in una nota annuncia invece che, “terminate le verifiche nei plessi comunali si comunica che domani l’attività didattica riprenderà regolarmente anche per gli alunni e le alunne della Rodari di Mezzano, dichiarata agibile, e della Gulminelli di Ponte Nuovo, per la quale sono stati individuati alternativi spazi idonei di lezione”.