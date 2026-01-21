Terremoto Foggia, registrata una scossa ad Apricena | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nel pomeriggio di oggi nella provincia di Foggia. Il sisma è stato rilevato con epicentro nell’area di Apricena (FG) alle ore 16:46, con una profondità stimata di 16,5 chilometri. Secondo le prime informazioni, il movimento tellurico è stato avvertito in maniera lieve anche in alcuni centri vicini. Non si registrano al momento danni a persone o strutture, ma molti cittadini hanno segnalato la scossa sui social e tramite le consuete piattaforme di monitoraggio.

Eventi sismici di questa entità rientrano nella normale attività geologica del territorio: l’area del Foggiano, infatti, è storicamente interessata da fenomeni sismici, seppur spesso di moderata intensità. Le autorità locali e gli enti di controllo continuano comunque a monitorare la situazione. In caso di ulteriori aggiornamenti o repliche, verranno comunicate tempestivamente eventuali nuove informazioni.