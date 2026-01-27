Terremoto in Cina: evacuazioni preventive nel Gansu

La provincia cinese del Gansu è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.5 che ha imposto l’evacuazione precauzionale di oltre 20mila persone. Sebbene il sisma non abbia provocato distruzioni su vasta scala, i sopralluoghi effettuati immediatamente dopo l’evento hanno evidenziato la comparsa di numerose crepe e lesioni negli edifici residenziali. Per garantire la sicurezza degli abitanti e permettere una valutazione accurata della stabilità delle strutture, è stato deciso il trasferimento dei residenti dalle aree ritenute più vulnerabili. Sul fronte delle infrastrutture, la situazione appare invece sotto controllo, poiché le reti elettriche, idriche e i sistemi di comunicazione non hanno subito interruzioni e continuano a funzionare regolarmente.