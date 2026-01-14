Terremoto in Emilia del 2012: si passa dallo stato d’emergenza a quello di ricostruzione

Da gennaio, con l’approvazione della Legge di Bilancio, si è perfezionato il passaggio formale dallo stato di emergenza allo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (della durata di due anni) per il terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012. Il Presidente Michele de Pascale è stato nominato quindi Commissario delegato alla ricostruzione, con la Regione che ha dato intesa al decreto di nomina. Nell’intesa, si sottolinea che verrà garantita la continuità operativa anche nelle more dell’adozione del decreto. “Una scelta positiva – dice l’assessore alla ricostruzione Davide Baruffi – che, insieme alle norme contenute nell’ultima Legge di Bilancio, assicura continuità nelle attività che stiamo portando avanti insieme ai sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto di 14 anni fa per completare la ricostruzione“. Nel pomeriggio, Baruffi ha informato personalmente i sindaci.