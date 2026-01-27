Terremoto in Indonesia: trema l’isola di Giava

Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.7 ha interessato l’isola di Giava, il cuore più popoloso dell’arcipelago indonesiano. Secondo i rilievi del Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), il sisma si è originato a una profondità di 127 km nel Sud della provincia di East Java. L’evento, verificatosi alle 08:20 ora locale, ha avuto epicentro nei pressi di Jatiroto, estendendo i suoi effetti fino alla storica città di Yogyakarta, situata a circa 99 km di distanza. Nonostante la potenza della scossa, le autorità non hanno segnalato vittime o danni materiali significativi. L’Indonesia d’altronde convive abitualmente con questi fenomeni, trovandosi sulla Cintura di Fuoco del Pacifico, un’area caratterizzata da un’altissima attività vulcanica e sismica che genera migliaia di terremoti ogni anno.