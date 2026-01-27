Terremoto in Indonesia: trema l’isola di Giava

L'Indonesia convive abitualmente con questi forti terremoti, trovandosi sulla Cintura di Fuoco del Pacifico

terremoto indonesia

Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.7 ha interessato l’isola di Giava, il cuore più popoloso dell’arcipelago indonesiano. Secondo i rilievi del Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), il sisma si è originato a una profondità di 127 km nel Sud della provincia di East Java. L’evento, verificatosi alle 08:20 ora locale, ha avuto epicentro nei pressi di Jatiroto, estendendo i suoi effetti fino alla storica città di Yogyakarta, situata a circa 99 km di distanza. Nonostante la potenza della scossa, le autorità non hanno segnalato vittime o danni materiali significativi. L’Indonesia d’altronde convive abitualmente con questi fenomeni, trovandosi sulla Cintura di Fuoco del Pacifico, un’area caratterizzata da un’altissima attività vulcanica e sismica che genera migliaia di terremoti ogni anno.

