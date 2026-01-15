Terremoto, l’enigma sismico dello Jonio: tra nuove tecnologie e la riscoperta della grande scossa “dimenticata” del 1947

La recente sequenza sismica che ha interessato il Mar Jonio, con scosse avvertite distintamente tra la Calabria e la Puglia questa mattina, sta sollevando interrogativi cruciali sulla reale natura del sottosuolo marino. Se da un lato i dati strumentali immediati hanno suggerito una distribuzione ipocentrale eterogenea, con eventi localizzati a 15 chilometri di profondità e altri apparentemente molto più profondi, tra i 70 e i 100 chilometri, un’analisi più attenta suggerisce una lettura diversa. È molto probabile, infatti, che queste marcate differenze di profondità non corrispondano a una reale separazione geologica, ma siano piuttosto il frutto di incertezze tecniche nella mappatura dei segnali. In contesti offshore, dove la copertura delle stazioni sismiche è necessariamente meno densa rispetto alla terraferma, piccoli scarti temporali nella ricezione delle onde possono essere interpretati erroneamente dai software di calcolo come variazioni di profondità, “sparacchiando” i dati verso il basso anziché riconoscerli come incertezze di localizzazione di un unico sistema superficiale, situato verosimilmente intorno ai 15-20 chilometri secondo le prime analisi dei sismologi INGV più esperti di subduzione ionica. Quindi le scosse di oggi non sono state, con ogni probabilità, così profonde ma tutte relativamente superficiali, intorno ai 15-20 chilometri di profondità.

Il mito della nuova sismicità e il valore del monitoraggio moderno

L’apparente recente aumento dell’attività sismica nel Mar Jonio non deve essere interpretato come un risveglio improvviso o inedito di quest’area. Quella che oggi ci appare come una frenesia di scosse è, in realtà, il risultato della straordinaria evoluzione delle reti di monitoraggio negli ultimi 25-30 anni. In passato, questa stessa sismicità sarebbe rimasta quasi del tutto invisibile. Senza le attuali reti dense e affidabili, eventi di magnitudo 3 o 4 verificatisi al largo sarebbero stati catalogati come isolati report di un leggero risentimento sismico di terzo grado della scala Mercalli nel Catanzarese o nel Salento, senza che nessuno potesse collegarli graficamente o scientificamente a un unico epicentro marino. Lo stesso fenomeno è storicamente accaduto con i forti terremoti greci, che per secoli hanno generato vibrazioni “misteriose” nelle regioni ioniche italiane, restando privi di una spiegazione tettonica coerente fino all’avvento della sismologia moderna.

Il precedente del 1947: un colosso dimenticato tra le macerie del dopoguerra

Un esempio emblematico di quanto la nostra percezione storica possa essere limitata è il terremoto dell’11 maggio 1947. Si tratta del più forte evento sismico recente della Calabria centrale, eppure è stato quasi completamente cancellato dalla memoria collettiva. Le ragioni di questo oblio sono molteplici: l’Italia di quegli anni era un Paese stremato dal secondo conflitto mondiale, segnato da una povertà estrema e da una scarsa densità abitativa nelle aree colpite, che impedirono al disastro di assumere la risonanza mediatica che meriterebbe. Storicamente, questo terremoto era stato localizzato sulla terraferma basandosi esclusivamente sui dati macrosismici, ovvero sugli effetti osservati negli edifici. Tuttavia, studi recenti che hanno applicato approcci moderni all’analisi dei sismogrammi storici, come quello condotto dal team di Silvia Scolaro e pubblicato su Seismological Research Letters, hanno riscritto la storia di questo evento.

La nuova localizzazione e la faglia STEP nel Bacino di Squillace

Le evidenze scientifiche più recenti, ottenute tramite la digitalizzazione e l’inversione dei sismogrammi analogici dell’epoca, hanno permesso di rilocalizzare l’epicentro del terremoto del 1947 a circa 30 chilometri al largo, nel Bacino di Squillace. La magnitudo Mw è stata ricalcolata intorno a 5.1 (rispetto alle stime precedenti di 5.7) con una profondità focale di circa 28 chilometri. Questo dato è di fondamentale importanza perché la cinematica trascorrente individuata per quell’evento si adatta perfettamente al quadro sismo-tettonico della zona, confermando l’attività della cosiddetta “faglia STEP” (Subduction-Transform Edge Propagator). Si tratta di una struttura che segna il limite laterale della placca ionica che scivola sotto l’arco calabro, un tassello fondamentale per comprendere come si muove e come si rompe la crosta terrestre in questo settore del Mediterraneo.

Nuove prospettive per la valutazione del rischio sismico

La riscoperta del terremoto del 1947 e la reinterpretazione delle scosse attuali dimostrano che la sismicità ionica è un fenomeno persistente e strutturale, legato a processi geodinamici di grande scala. L’importanza del monitoraggio continuo risiede proprio nella capacità di distinguere tra rumore di fondo e segnali precursori, ma anche nel correggere i cataloghi storici che hanno pesantemente influenzato le nostre mappe di pericolosità. Capire che forti terremoti passati non sono avvenuti sotto le nostre case, ma a decine di chilometri in mare lungo strutture trascorrenti, cambia radicalmente il modo in cui dobbiamo valutare la vulnerabilità del territorio. La Calabria, dunque, continua a offrire lezioni preziose: in una terra dove la natura si muove in profondità, solo la precisione dei dati moderni e la rilettura critica del passato possono fornirci gli strumenti per una reale prevenzione.