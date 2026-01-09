Terremoto Lombardia: epicentro a Gargnano, al confine con il Trentino | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata alle 15:28 di oggi, venerdì 9 gennaio, in Lombardia. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a Gargnano, in provincia di Brescia, vicino al confine con il Trentino. L’evento si è prodotto ad una profondità di 10km. Pochi minuti prima, alle 15.24, si era verificata una scossa di magnitudo 2.5 nella stessa area. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione che, in particolare nell’area del Garda, ha telefonato ai Vigili del Fuoco e scritto post sui principali social. Non risultano danni a persone o cose.

La scossa più forte è stata avvertita anche in 13 comuni della provincia di Verona. Più distintamente si è avvertita nel comune di Brenzone sul Garda, che sta proprio sulla sponda opposta del lago. Segnalazioni ci sono state anche Malcesine, sul Monte Baldo e in tutta la costa veronese del Garda, fino ad arrivare ad Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, distanti una ventina di chilometri dall’epicentro.