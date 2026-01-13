Terremoto magnitudo 6.3 al largo delle Isole Curili

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo delle Isole Curili. Il sisma è stato registrato dall’INGV alle 08:34 ora italiana (18:34 ora locale) ad una profondità di 46 km. L’epicentro è stato localizzato nell’area delle Isole Curili e del Mar di Okhotsk, in una regione strategicamente contesa tra Russia e Giappone sin dalla fine della II Guerra Mondiale. Geograficamente, si trova nell’estremo Oriente, tra l’isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. La zona è soggetta a frequenti terremoti perché situata lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico. Qui avviene un violento processo di subduzione: la Placca Pacifica scivola sotto la Placca di Okhotsk a una velocità di circa 8 cm l’anno. Questo scontro accumula un’energia immensa che, liberandosi improvvisamente, genera terremoti molto potenti e tsunami.