Terremoto Messina, nuova forte scossa nella notte sui Nebrodi. Come se non bastasse il maltempo…

La terra torna a tremare con forza in Sicilia, aggiungendo ulteriore apprensione a una situazione già resa critica dalle condizioni atmosferiche. Alle ore 00:29 della notte, un terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito l’area dei Nebrodi, con epicentro localizzato nei pressi di Sant’Agata di Militello. L’evento sismico si è sprigionato a una profondità piuttosto superficiale, stimata intorno agli 8.5 chilometri, fattore che ha contribuito a rendere il movimento tellurico chiaramente avvertibile in gran parte della provincia di Messina.

Questa scossa rappresenta l’evento più significativo all’interno di uno sciame sismico che sta interessando il distretto dei Nebrodi ormai da diversi giorni. La sequenza di tremori, pur mantenendosi finora su magnitudo inferiori, ha mantenuto la popolazione in uno stato di costante allerta, culminato nel sussulto di questa notte che ha sorpreso i residenti nel pieno del sonno. Molte persone sono state svegliate dal tremore e dal boato tipico delle scosse superficiali, riversando sui social network la propria preoccupazione e cercando conferme sull’entità del fenomeno.

Fortunatamente, nonostante il forte spavento, i primi sopralluoghi effettuati dalle autorità locali e dai presidi della Protezione Civile non hanno rilevato danni strutturali a edifici o infrastrutture pubbliche. La paura rimane tuttavia l’elemento predominante, alimentata anche da un contesto ambientale estremamente ostile. La scossa è infatti giunta nel bel mezzo di una delle ondate di maltempo più violente che abbiano colpito l’isola negli ultimi decenni, con piogge incessanti e raffiche di vento che stanno flagellando l’intero territorio siciliano.

La combinazione tra l’instabilità del sottosuolo e la furia degli elementi atmosferici ha reso la notte dei residenti della zona tirrenica e nebroidea particolarmente drammatica. Mentre le squadre di soccorso sono già impegnate su diversi fronti per fronteggiare i disagi causati dagli allagamenti e dalle mareggiate, il monitoraggio della sala sismica dell’INGV prosegue senza sosta per seguire l’evoluzione dello sciame. Al momento la situazione rimane sotto stretto controllo, ma l’attenzione resta massima per la possibile concomitanza di nuovi eventi sismici in un territorio già duramente provato dall’emergenza meteorologica.