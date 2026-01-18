Terremoto Messina, sciame sismico in corso: registrata un’altra scossa a Militello Rosmarino

Dopo il terremoto principale delle 14:54, registrate numerose scosse tra Alcara Li Fusi e Acquedolci. In serata un’altra scossa avvertita a Militello Rosmarino

Terremoto Messina

La provincia di Messina è tornata a tremare nelle ultime ore, interessata da un nuovo sciame sismico che ha coinvolto in particolare l’area dei Nebrodi. La scossa più forte è stata registrata alle 14:54 con epicentro a Militello Rosmarino: un terremoto di magnitudo 4.0 che ha provocato paura tra i residenti ed è stato avvertito distintamente in diversi comuni del Messinese. Dopo l’evento principale la sequenza è proseguita con altre decine di scosse di minore intensità, concentrate soprattutto tra Alcara Li Fusi e Acquedolci. Tra queste, la replica più significativa del pomeriggio è stata quella di magnitudo 2.4 registrata alle 15:35 nella zona di Alcara Li Fusi.

L’attività sismica non si è esaurita in serata: un’ulteriore scossa è stata avvertita ancora a Militello Rosmarino alle 22:20, con magnitudo 2.6 e a una profondità di 8,4 chilometri. Il fenomeno resta sotto monitoraggio e, come accade spesso durante gli sciami sismici, potrebbe continuare con nuove repliche nelle prossime ore.

