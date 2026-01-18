Terremoto Sicilia, forte scossa magnitudo 4 sui Nebrodi: panico in provincia di Messina | LIVE

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato oggi alle 14:54 nel territorio di Militello Rosmarino, nel cuore dei Nebrodi. La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione anche a Messina, ha avuto una profondità di 9,2 chilometri, un dato che spesso rende il sisma percepibile in modo più netto anche nei centri abitati vicini. Secondo le prime informazioni, l’evento sismico avrebbe interessato l’area nord-orientale della Sicilia, con segnalazioni di tremori e vibrazioni provenienti anche dai comuni limitrofi.

L’area dei Nebrodi è inserita in un contesto geologico complesso. Scosse di questa intensità, specialmente a profondità relativamente contenute come 9,2 km, possono essere avvertite in modo marcato e generare forte allarme. Le autorità raccomandano alla popolazione di mantenere la calma, seguire eventuali indicazioni ufficiali e, in caso di repliche, adottare i comportamenti di sicurezza previsti.