Terremoto Messina, una scossa a Barcellona Pozzo di Gotto avvertita dalla popolazione | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata nella serata di oggi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il sisma è avvenuto alle ore 19:42 e, secondo quanto riportato dai dati ufficiali dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto un ipocentro a 9,4 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Non si registrano danni a persone o edifici, né interventi particolari da parte delle autorità. L’area del Messinese, come noto, è tra le più attive dal punto di vista sismico in Italia. Gli esperti ricordano che eventi di questa intensità rientrano nella normale attività geologica del territorio, ma sottolineano l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione e conoscere le principali norme di comportamento in caso di terremoto.