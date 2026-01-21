Terremoto nel Mar Tirreno meridionale: scossa in serata | DATI

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella serata di oggi nel Mar Tirreno meridionale, con orario 21:34. Secondo le rilevazioni degli strumenti di monitoraggio sismico, l’evento si è verificato a una profondità molto elevata, un fattore che ha contribuito a ridurne notevolmente gli effetti in superficie. Proprio per la notevole profondità del sisma, non sono arrivate segnalazioni di scossa avvertita da parte dei residenti nelle aree costiere e nei comuni più vicini. In questi casi, infatti, l’energia sprigionata dal terremoto tende a disperdersi lungo il tragitto verso la superficie, rendendo l’evento quasi impercettibile, soprattutto quando la magnitudo è moderata.

Il fenomeno rientra nella normale attività sismica del Tirreno meridionale, un’area nota per la presenza di strutture geologiche profonde e per una frequente sismicità, spesso localizzata in mare. Le autorità e i sistemi di monitoraggio continuano a seguire la situazione.