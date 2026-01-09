Terremoto nell’Adriatico, tra Puglia e Albania | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto questa mattina nell’Adriatico Meridionale, al largo delle coste di Puglia e Albania. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.2, avvenuto alle 06:12 ad una profondità di 51 km. L’Adriatico è un’area a sismicità moderata ma frequente, caratterizzata da terremoti spesso profondi. La causa principale è la Microplacca Adriatica (detta Adria), un frammento della placca africana che si incunea verso Nord sotto l’Europa. Questo movimento genera una forte compressione tra la catena degli Appennini e le Dinaridi balcaniche. Il bacino si sta lentamente restringendo e le spinte tettoniche riattivano antiche faglie sottomarine, liberando energia sotto forma di sismi, talvolta avvertiti su entrambe le coste.