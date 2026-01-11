Terremoto Parma, trema la terra a Neviano degli Arduini | DATI e MAPPE

Nella serata di oggi, alle 22:04, un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato nel territorio di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma. Il sisma, rilevato e localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto un ipocentro a 69 chilometri di profondità, un dato che indica un evento relativamente profondo rispetto alla media dei terremoti avvertiti in superficie. La scossa è stata percepita da diversi residenti dell’area, soprattutto nei comuni circostanti, con segnalazioni di un breve tremore e lievi vibrazioni avvertite nelle abitazioni.

Al momento non risultano danni a persone o cose, ma come da prassi proseguono le verifiche sul territorio e il monitoraggio dell’attività sismica. La magnitudo, pur contenuta, ha richiamato l’attenzione della popolazione locale, ricordando l’importanza della prevenzione e dei corretti comportamenti da adottare in caso di terremoto. L’INGV continua a monitorare costantemente la situazione.