Terremoto, paura in serata a Frosinone e a Cervinia: due scosse curiosamente di magnitudo identica al confine e nel cuore d’Italia

Dopo un lungo periodo di anomala quiete sismica, l’Italia sembra essere tornata nelle ultime settimane quella terra ballerina che è sempre stata. Tante, infatti, sono state le scosse di terremoto distintamente avvertite dalla popolazione negli ultimi giorni, e non sono mancate anche questa sera. La terra ha tremato in Valle d’Aosta e nel Lazio, con due scosse, particolare non indifferente almeno a livello statistico, entrambe di magnitudo 3.3. Ovviamente non c’è e non ci può essere alcuna correlazione tra i due eventi sismici, ma è curioso che a così grande distanza, abbiano avuto una intensità assolutamente identica!

La prima scossa di magnitudo 3.3 si è verificata all’estremità del territorio nazionale alle ore 21:21. L’epicentro è stato localizzato dall’INGV proprio nella zona dei Laghi delle Cime Bianche, pochi chilometri ad est di Breuil-Cervinia e ai piedi del Cervino che con i suoi 4.478 metri di altitudine separa l’Italia dalla Svizzera. La scossa in Valle d’Aosta è stata superficiale: con un ipocentro a soli 7.4km di profondità, è stata distintamente avvertita dalla popolazione con un forte boato, tipicamente amplificato dall’eco delle montagne come avviene per tutti i terremoti in montagna.

La seconda scossa, sempre di magnitudo 3.3, si è verificata alle 22:06 nel cuore d’Italia, con epicentro appena a monte di Frosinone, nella contrada di Sant’Angelo in Villa a Veroli. La scossa è stata distintamente avvertita a Frosinone, Sora e in molti altri centri dell’Italia centrale. Anche questa scossa è stata superficiale, con un ipocentro di 9.9km. In entrambi i casi non sono segnalati danni.