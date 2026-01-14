Terremoto Romagna, lieve scossa avvertita questa mattina | DATI e MAPPE

Dopo i 2 terremoti con magnitudo superiore a 4 registrati ieri in Romagna, oggi una lieve scossa è stata avvertita nella medesima area, nei pressi di Faenza, in provincia di Ravenna. Il sisma magnitudo 2.7 è stato rilevato dall’INGV alle 08:16: l’epicentro è stato localizzato a circa 7 km a Est della città romagnola, e l’ipocentro a 10 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose.