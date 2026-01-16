Terremoto scuote l’Albania, epicentro nel Sud/Est | DATI e MAPPE

Un forte terremoto ha scosso l’Albania questa mattina, alle 11:28. L’INGV riporta un sisma magnitudo mb 4.2, avvenuto nel Sud/Est del Paese. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 15 km. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. L’Albania è una delle regioni sismicamente più attive d’Europa a causa della sua complessa posizione geologica. Il Paese si trova lungo il confine di collisione tra la placca eurasiatica e la microplacca adriatica (una propaggine di quella africana). In particolare, la microplacca adriatica si sposta verso Nord/Est, scontrandosi con la struttura montuosa albanese. Questa compressione continua accumula un’enorme energia nelle rocce che, quando viene rilasciata improvvisamente, genera terremoti lungo un fitto sistema di faglie attive. La zona costiera, da Durazzo a Valona, è quella più esposta poiché situata proprio sulla linea di contatto tra queste grandi masse rocciose.