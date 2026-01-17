Terremoto sulla costa garganica: scossa avvertita in serata | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella tarda serata di oggi al largo della costa garganica (provincia di Foggia). Il sisma è avvenuto alle ore 22:58, con ipocentro localizzato a 7,2 chilometri di profondità, secondo i dati diffusi dagli enti di monitoraggio sismico. L’epicentro è stato individuato in mare, lungo il tratto costiero del Gargano, un’area che periodicamente registra movimenti tellurici, spesso di lieve entità. Al momento non risultano danni a persone o cose, né richieste ai servizi di emergenza.

Gli esperti ricordano che si tratta di eventi generalmente normali per la zona, legati alla complessa attività geologica dell’area garganica. Il monitoraggio prosegue costantemente e, in caso di nuove repliche o variazioni significative, saranno diffusi ulteriori aggiornamenti ufficiali.