Tesla abbandona due modelli di auto elettriche: spazio a robot umanoidi Optimus e IA

Tesla ha preso una decisione radicale: la compagnia interromperà la produzione dei suoi due modelli di auto elettriche più famosi, il SUV Model X e la berlina Model S, per concentrarsi interamente sulla produzione del robot humanoide Optimus. Questo annuncio segna un cambiamento significativo nella strategia di Tesla, che sembra voler distogliere progressivamente l’attenzione dal business delle auto elettriche per investire in un futuro tecnologico più ambizioso. Elon Musk, durante una conferenza sui risultati aziendali, ha dichiarato che è arrivato il momento di concludere i programmi legati ai modelli S e X. “Ci aspettiamo di ridurre la produzione dei modelli S e X nel prossimo trimestre”, ha affermato. Nonostante il focus sul robot, Tesla continuerà comunque a produrre veicoli elettrici, ma il suo obiettivo è sempre più rivolto verso l’intelligenza artificiale e la robotica.

Il progetto Optimus è in fase di sviluppo da anni e Musk ha più volte sottolineato che il robot sarà il “prodotto più grande di tutti i tempi”. Grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale fisica, Tesla si prepara a lanciare un robot umanoide che, inizialmente, sarà utilizzato nelle fabbriche Tesla e nelle linee di produzione. L’Optimus avrà un peso di circa 56 kg e una altezza di 170 cm, con l’obiettivo di essere prodotto in massa a un prezzo inferiore ai 20.000 dollari (circa 18.000 euro).

Le intenzioni di Musk

Nel contesto di questo ambizioso progetto, Musk ha anche annunciato che investirà 2 miliardi di dollari (1,6 miliardi di euro) nella sua compagnia di intelligenza artificiale, xAI, un ulteriore segno di come Tesla stia cercando di integrarsi maggiormente nel mondo della tecnologia avanzata.

Tuttavia, nonostante il passaggio al mondo dei robot, gli esperti non sono preoccupati per la divisione automobilistica di Tesla. Dan Coatsworth, responsabile dei mercati presso la piattaforma di investimento AJ Bell, ha dichiarato che le auto elettriche continueranno a svolgere un ruolo cruciale per finanziare la visione di Musk sui robot. “Tesla ha ancora bisogno di questa parte del suo business per mantenere in funzione la sua visione robotica, che cresce ogni giorno”, ha detto Coatsworth.

Musk ha inoltre dichiarato che, grazie all’intelligenza artificiale e alla robotica diffusa, sarà possibile migliorare notevolmente gli standard di vita globali, eliminando la povertà e dando vita a una crescita economica senza precedenti. “Con AI e robotica universali e praticamente gratuite, assisteremo a una crescita economica globale che non ha mai avuto precedenti”, ha affermato.

Tesla prevede di avviare la produzione del robot Optimus entro la fine del 2026, con l’obiettivo di rendere il robot disponibile al pubblico nel 2027. Nonostante Musk abbia più volte cambiato la data di rilascio del robot, l’attesa è alta per quello che potrebbe essere un cambiamento radicale nell’automazione e nella vita quotidiana delle persone.