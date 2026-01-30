Topi e uccelli nello stabilimento, maxi richiamo di migliaia di prodotti: rischio contaminazione

Migliaia di articoli distribuiti da Gold Star Distribution, Inc. sono stati richiamati dopo che la Food and Drug Administration (FDA) ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie in uno stabilimento di Minneapolis, inclusa la presenza di rifiuti animali (roditori e uccelli). Secondo l’agenzia federale, i prodotti potrebbero essere stati contaminati dall’esposizione a particelle aerodisperse provenienti da feci e urina, con potenziali rischi come salmonellosi (da Salmonella) e leptospirosi, particolarmente per bambini, anziani e persone immunodepresse.

Dove sono stati venduti i prodotti

Gli articoli interessati sono stati distribuiti in oltre 50 punti vendita in tre Stati: Indiana, Minnesota e North Dakota. Le città confermate includono Minneapolis e St. Paul (Minnesota), Indianapolis (Indiana) e Fargo (North Dakota), oltre ad altre località del Minnesota.

Quali prodotti sono coinvolti

L’FDA ha pubblicato un elenco completo dei punti vendita e delle referenze richiamate. Tra gli esempi figurano: farmaci da banco, cereali, snack e prodotti dispensa, alimenti per animali domestici di marchi noti. L’FDA invita i consumatori a non consumare gli articoli coinvolti e a distruggerli.