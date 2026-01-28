Tornado, l’allerta del futuro arriva prima

Un’ora può fare la differenza tra il caos e la sicurezza. È questa la promessa del Warn-on-Forecast System (WoFS), un innovativo sistema di previsione che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui vengono emessi gli avvisi di tornado negli Stati Uniti. A descriverne il potenziale è uno studio dell’Università del Kansas, pubblicato sulla rivista scientifica Weather and Forecasting, che apre la strada a un cambio di paradigma nella gestione di uno dei fenomeni atmosferici più distruttivi.

Oggi gli avvisi di tornado si basano prevalentemente su un approccio definito warn-on-detection: l’allerta scatta quando la rotazione della tempesta è già visibile ai radar meteorologici o confermata da osservatori sul campo. In media, questo garantisce un preavviso di circa 15 minuti. Un margine spesso insufficiente per mettere in salvo le persone, soprattutto nelle aree più colpite come la Tornado Alley e il Sud/Est degli Stati Uniti.

Il WoFS, sviluppato dal National Severe Storms Laboratory, propone invece un modello fondato sulla previsione. Integrando osservazioni in tempo reale con simulazioni numeriche ad altissima risoluzione, il sistema è in grado di elaborare scenari probabilistici che stimano il rischio di formazione di un tornado fino a circa un’ora prima che il fenomeno si manifesti.

Lo studio, coordinato dal professor David Rahn, ha analizzato 41 supercelle temporalesche nelle Grandi Pianure statunitensi, responsabili di tornado di intensità almeno EF1 o di eventi di grandine significativa. L’obiettivo era individuare i parametri atmosferici in grado di distinguere le tempeste realmente tornadiche da quelle semplicemente violente. I risultati ribaltano una convinzione diffusa: non sono tanto i valori massimi di singole variabili a fare la differenza, quanto la loro estensione spaziale.

In particolare, un ruolo chiave è giocato da ampie “sacche” atmosferiche favorevoli, come zone estese di elevata elicità relativa alla tempesta, un indicatore del moto vorticoso dell’aria nei bassi strati. A queste si associano basi nuvolose più basse, forte wind shear (la variazione del vento con la quota) e aree localizzate di rotazione vicino all’afflusso della tempesta: segnali che, nel loro insieme, aumentano la probabilità di genesi di un tornado.

Secondo Rahn, il vero valore aggiunto del WoFS non è solo tecnologico, ma operativo. Un preavviso più lungo consentirebbe ai cittadini di mettersi al riparo con maggiore calma e ai gestori delle emergenze di posizionare risorse, coordinare ospedali e pianificare le operazioni di soccorso in modo più efficace. Un vantaggio che potrebbe tradursi in un numero significativo di vite e beni salvati.

Sebbene il sistema sia ancora in fase sperimentale, i ricercatori sottolineano che il WoFS è concepito come uno strumento di supporto operativo per il National Weather Service e, in quanto servizio pubblico, potenzialmente accessibile anche alla comunità meteorologica e ai cittadini. In un Paese dove i tornado continuano a rappresentare una delle minacce naturali più letali, passare dall’allerta basata sull’osservazione a quella fondata sulla previsione potrebbe segnare un punto di svolta nella convivenza con questi eventi estremi.