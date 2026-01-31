Tragedia Adelfia, crollo in una palazzina: morti due anziani coniugi

Tragedia ad Adelfia, nel Barese, dove il crollo del solaio di una piccola palazzina ha causato la morte di due anziani coniugi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Oberdan, nel centro storico del paese, a seguito dell’esplosione di una bombola di gas. A perdere la vita sono stati Rocco Lotito, di 90 anni, e Antonia Costantino, di 93, una coppia senza figli che viveva nello stabile, composto da piano terra, piano rialzato e un garage adiacente. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano in casa e stavano pranzando al momento dell’esplosione, che ha provocato il cedimento improvviso del solaio.

Le macerie non hanno lasciato scampo ai due anziani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nel recupero dei corpi, oltre ai carabinieri e al personale sanitario del 118. E’ atteso anche l’arrivo del medico legale per gli accertamenti di rito. Le cause dell’esplosione sono in corso di accertamento. L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono le verifiche tecniche anche sugli immobili circostanti.