Tragedia nel porto di Sydney: 12enne morto dopo attacco di squalo

Un ragazzo di 12 anni è morto in ospedale a Sydney dopo essere stato morso da uno squalo nel porto della città. La vittima era rimasta gravemente ferita domenica mentre si tuffava da una roccia per nuotare con alcuni amici in una baia. La notizia del decesso è stata annunciata oggi dalla famiglia, alimentando la preoccupazione per una serie di attacchi recenti. Si tratta del 4° episodio mortale nell’area di Sydney da settembre. Nelle ultime 48 ore si sono verificati altri 3 attacchi senza vittime. I soccorritori hanno invitato la popolazione a evitare le spiagge.