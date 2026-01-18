Treno ad alta velocità deraglia in Spagna sulla linea Malaga-Madrid: cresce drammaticamente il numero dei morti | FOTO LIVE

Almeno cinque persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nello scontro tra due treni ad alta velocità deragliati nel comune di Adamuz in Andalusia. Il bilancio è ancora provvisorio perché un numero imprecisato di passeggeri è ancora intrappolato tra le lamiere. L’incidente si e’ verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato appena un’ora dopo essere partito da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un altro treno Renfe Alvia, in viaggio da Madrid a Huelva. Tre delle vittime viaggiavano su un treno Alvia, mentre due erano a bordo del treno Iryo.

A bordo del treno Iryo si trovavano 317 persone. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l’ultima si è rovesciata su un fianco, secondo quanto ha riferito un giornalista di Radio Nacional de Espana che era a bordo. Il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stato sospeso.