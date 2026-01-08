Trovati i primi dinosauri ‘cornuti’ europei: la conferma da fossili trovati in Ungheria

I dinosauri ‘cornuti’ della famiglia dei ceratopsidi (a cui appartiene il celebre triceratopo) sono vissuti non solo in Asia e in America, ma anche in Europa. Lo dimostra lo studio di nuovi fossili di un esemplare di 84 milioni di anni fa trovato in Ungheria, che hanno portato i paleontologi a riclassificare anche altri quattro dinosauri europei finora erroneamente considerati ‘parenti’ dell’iguanodonte. La scoperta, che riscrive ciò che sappiamo sull’Europa del Cretaceo, è pubblicata sulla rivista Nature da un team internazionale guidato dall’Università britannica di Birmingham. “Questo studio dimostra che, anziché essere completamente assenti, i ceratopsidi erano in realtà piuttosto comuni in Europa”, spiega la paleontologa britannica Susannah Maidment. “Ciò significa che la fauna di dinosauri europei probabilmente non era poi così diversa da quella di altre parti dell’emisfero settentrionale”.

“Anche se l’iguanodonte e il triceratopo hanno un aspetto molto diverso, i gruppi a cui appartengono si sono evoluti a partire da un antenato comune, e questo significa che condividono alcune caratteristiche“, sottolinea il paleobiologo Richard Butler. “Inoltre, entrambi hanno sviluppato in modo indipendente la capacità di camminare su quattro zampe, meccanismi di masticazione complessi e grandi dimensioni corporee. Di conseguenza, denti e arti possono apparire piuttosto simili, sia per la loro storia evolutiva condivisa sia per il loro stile di vita. Per questo, quando si dispone solo di piccoli frammenti dello scheletro, può essere difficile capire a quale gruppo appartengano”.

I ceratopsidi hanno avuto origine in Asia e si sono spostati più volte verso il Nord America. La loro presenza in Europa (quando il continente era costituito da una serie di isole sparse nell’oceano Tetide) colma un vuoto importante in queste rotte di migrazione e rafforza l’idea che i dinosauri potessero muoversi tra continenti e catene di isole, anche mentre l’Oceano Atlantico stava iniziando ad aprirsi.