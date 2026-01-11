Trump avverte Cuba: “non ci sarà più petrolio o denaro in arrivo dal Venezuela”

Trump avverte Cuba: “per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito ‘servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più!”!, ha scritto su Truth. “La maggior parte di quei cubani sono morti nell’attacco degli Stati Uniti della scorsa settimana, e il Venezuela non ha più bisogno di protezione dai teppisti e dagli estorsori che lo hanno tenuto in ostaggio per così tanti anni. Il Venezuela ora ha gli Stati Uniti d’America, l’esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo proteggeremo. Non ci sarà più petrolio o denaro per Cuba- zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”.

La risposta di Cuba

”Nessuno può dirci cosa dobbiamo fare”. Lo ha detto il presidente cubano Miguel Díaz-Canel rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.