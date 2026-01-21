Trump riparte per Davos dopo un imprevisto tecnico sull’Air Force One

Un piccolo problema elettrico ha temporaneamente interrotto il viaggio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, diretto al Forum economico di Davos. L’Air Force One ha invertito rotta sull’Atlantico e fatto ritorno alla Joint Base Andrews, nella tarda mattinata locale. Il presidente e il suo entourage sono stati rapidamente trasferiti su un altro aereo presidenziale e hanno ripreso il volo poco dopo le 05:00 GMT, circa due ore e mezza dopo la partenza iniziale prevista per le 9:46 dalla base di Andrews, secondo quanto riferito da AFP.

“Dopo il decollo, l’equipaggio ha identificato un problema elettrico minore. Per precauzione, l’Air Force One sta tornando alla Joint Base Andrews. Il presidente e la sua squadra si imbarcheranno su un aereo diverso e continueranno per la Svizzera“, aveva dichiarato in precedenza la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Il lieve ritardo potrebbe influire sull’agenda di Trump a Davos, dove è atteso nelle prossime ore per una serie di incontri e interventi pubblici. I media americani sottolineano tuttavia che il presidente manterrà il suo programma principale, nonostante l’imprevisto tecnico.